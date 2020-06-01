В Москве стартовал конкурс реставраторов

Оргкомитет ежегодного конкурса "Московская реставрация" начал принимать заявки. Награды в этом году будут вручать уже в десятый раз.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, на премию могут претендовать реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры. Победителей выберут в нескольких номинациях. Отдельной наградой отметят проект, за который проголосуют пользователи "Активного гражданина".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку на сайте столичного департамента культурного наследия и предоставить необходимые документы. Лауреатов конкурса объявят в декабре.