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01.06.2020 09:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве стартовал конкурс реставраторов

Текст: Сергей Жуков

Оргкомитет ежегодного конкурса "Московская реставрация" начал принимать заявки. Награды в этом году будут вручать уже в десятый раз.

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Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, на премию могут претендовать реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры. Победителей выберут в нескольких номинациях. Отдельной наградой отметят проект, за который проголосуют пользователи "Активного гражданина".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку на сайте столичного департамента культурного наследия и предоставить необходимые документы. Лауреатов конкурса объявят в декабре.

Культура Арт Архитектура Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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