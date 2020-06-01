В первый день лета в Москве будет холодно и дождливо

Первый день июня в столице будет дождливым, а воздух прогреется не выше +12 градусов. Такая погода будет напоминать конец апреля, сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, новый день рабочей недели продолжит череду дождливых дней мая. Так сегодня местами может выпасть до 5-7 мм осадков. Температура воздуха днем от +6 до +12 градусов, по области в утренние и ночные часы - не ниже +3. Среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже нормы. Усилит ощущение осенней прохлады северо-восточной ветер, в порывах он достигнет 17 м/с.

Напомним, что по данным Гидрометцентра, до +20 в городе потеплеет к четвертому июня. А по долгосрочным расчетам, в центральную часть страны жара придет во второй половине этого месяца. Это вполне возможно, ведь по народным приметам, если на первое июня - на Ивана-долгого льет, то весь месяц будет сухим.