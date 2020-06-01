В Подмосковье 3 июня откроют салоны красоты и сауны площадью до 400 кв.м.

"Салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых <...>, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют <...> уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", - цитирует ТАСС текст постановления.

Напомним, что режим повышенной готовности был введен в регионе с 13 марта, а с 29 марта - режим самоизоляции. С 25 мая был снят ряд ограничений - открылись парки, гипермаркеты и магазины стройматериалов.