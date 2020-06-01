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01.06.2020 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье остаются подтопленными 146 частных домов и дач

Текст: Ирина Рыбникова

121 дачный участок, 25 домов и один участок дороги по-прежнему находятся под водой в Подмосковье. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

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Дожди в регионе идут с пятницы, за это время уже выпало полторы месячных нормы осадков. Особенно сильный урон дожди нанесли жителям Истры, Красногорска, Наро-Фоминска и Сергиева Посада. Особенно пострадал частный сектор и садоводческие товарищества. По словам специалистов, они оказались затопленными из-за того, что мало кто из частных собственников следит за дренажными системами. В лучшем случае дренажные канавы у многих забиты многолетней грязью, в худшем - засыпаны и даже заасфальтированы.

В связи с дальнейшими неблагоприятными метеорологическими условиями областной главк МЧС развернул в Подмосковье оперативный штаб. Работа по ликвидации последствий дождя идет круглосуточно.

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