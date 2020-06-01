В столице появятся автокинотеатры

Кинотеатры в Москве пока закрыты, но рекомендации для их работы Роспотребнадзор уже озвучил. Залы откроют, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Пока же в этой отрасли затишье, "поляну" готовы заполнить автокинотеатры.

Америку "киношками" такого типа не удивишь - там они появились еще до того, как это стало мейнстримом. В России же они открылись в мае этого года. Первые "ласточки" объявились в Калининграде и Новосибирске. На очереди - Санкт-Петербург и Казань. Открыть автокинотеатры планируют и в Москве. Проект сейчас на стадии согласования с властями, но точные сроки запуска пока не называются. Билеты на сеанс зрители смогут купить онлайн, затем им предложат занять место на парковке перед большим экраном. Попкорн и напитки планируют подвозить к машинам, а звук будут транслировать на отдельную частоту в FM-диапазоне.

Будут ли автокинотеатры востребованы после пандемии? Собеседники "РГ" в оценках пессимистичны. Гендиректор сети антикинотеатров "КиноХауз" Антон Дорошевич назвал формат нерентабельным: классическая "киношка" окупается от 4 до 6 лет. "Даже если для автокинотеатров сократить срок вдвое, за это время ситуация в мире 25 раз поменяется. Сейчас создатели фильмов ничего нового в прокат не выпускают, а остальное есть в онлайне, - объяснил он. - Если эпидемия затянется, производители просто уйдут в сериалы, которые будут показывать на цифровых платформах". По словам Дорошевича, автокинотеатр - не альтернатива, а другая культура потребления, сильно зависящая от климата. Проше говоря, холод и жара вынуждают стоять в облаке выхлопных газов. В том, что автокинотеатры после пандемии будут востребованы, не уверена и гендиректор "Москино" Светлана Максимченко. По ее словам, вряд ли они смогут порадовать зрителя актуальным репертуаром. Скорее всего, это будет повторный прокат. "Там, например, не покажут фильм Кристофера Нолана "Довод", - говорит она.