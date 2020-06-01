Новости

Власти Москвы надеются, что возвращаться к полной изоляции не придется 19:45
Кадровые перестановки произошли в ЕЭК 19:42
Водохранилища Крыма в мае обмелели на 10 миллионов кубометров 19:34
Самолет Сургут-Тюмень вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси 18:59
На Тверской нанесут временную разметку для прохождения военной техники 18:57
Косачев назвал своевременным решение по дате голосования по Конституции 18:56
ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня 18:55
В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля 18:37
Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня 18:31
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ 18:23
В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении 18:00
Обрушение моста в Мурманской области попало на видео 18:00
Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо 17:48
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности 17:32
Врач рассказал, как снизить риск развития тромбоза при коронавирусе 17:21
Археологи объяснили происхождение пирамид Мезоамерики 17:18
Renault рассекретила все цены на новый Kaptur 17:10
Кравцов: Голосование по Конституции 1 июля не помешает сдаче ЕГЭ 17:09
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-полицейским по делу Голунова 17:07
Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян 17:03
Франция намерена создать у себя "Кремниевую долину" 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 18:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области 1 июня начался марафон "Тульский кремль и города Большой Засечной черты", посвященный 500-летию создания самого грандиозного оборонительного рубежа в нашей стране. Ряд проектов пройдут онлайн, в том числе, уникальный культурно-просветительский летний марафон, рассказывающий о городах Большой Засечной черты.

Марафон, посвященный 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты, - это не только про историю. Это проект поистине уникальный и по охвату исторических поселений, и по разнообразию мероприятий. Здесь и видеорассказы, и трансляции пешеходных прогулок, и гастрономические вставки, разнообразные конкурсы и медиамосты, этнофитнес в прямом эфире и фолк-фестиваль.

Фото: Анастасия Божева/ WWW.FOTOKTO.RU/ID139813/BLOG
Как Епифань стала столицей России

Так, в сюжет об Алексине, открывшем череду городов-крепостей, вошло и красивое виде окских далей, и исторические зарисовки, а завершил первый день марафона концерт биг-бенда губернаторского духового оркестра и струнной группы тульского филармонического симфонического оркестра "Музыка из распахнутого окна" с цитатами любимых мелодий. Всего же запланировано более двух десятков мероприятий в виртуальном пространстве. Это и выставки, и онлайн чтения, и концерты, и даже рыбный фестиваль про возвращение стерляди в Оку.

Следующий город - Белев, который примет марафон с 8 июня. Затем - Богородицк, и далее каждую неделю новый рассказ об очередной крепости, ее прошлом и настоящем. Конечно, все это планировалось проводить "вживую", но организаторы сумели перестроиться. Завершится марафон в конце августа неделей Тульского кремля. Будут ли эти мероприятия очными или виртуальными зависит от эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора. Пока же туристическая отрасль региона перевела большинство мероприятий в онлайн-формат, но параллельно готовится к поэтапному снятию ограничений на внутренний туризм. Подробная афиша марафона на сайте "500-летие Тульского кремля" (тульский кремль.рф), туристическом портале Тульской области (visittula.com) и федеральном портале "Культура.РФ".

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров