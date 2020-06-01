В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля

В Тульской области 1 июня начался марафон "Тульский кремль и города Большой Засечной черты", посвященный 500-летию создания самого грандиозного оборонительного рубежа в нашей стране. Ряд проектов пройдут онлайн, в том числе, уникальный культурно-просветительский летний марафон, рассказывающий о городах Большой Засечной черты.

Марафон, посвященный 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты, - это не только про историю. Это проект поистине уникальный и по охвату исторических поселений, и по разнообразию мероприятий. Здесь и видеорассказы, и трансляции пешеходных прогулок, и гастрономические вставки, разнообразные конкурсы и медиамосты, этнофитнес в прямом эфире и фолк-фестиваль.

Так, в сюжет об Алексине, открывшем череду городов-крепостей, вошло и красивое виде окских далей, и исторические зарисовки, а завершил первый день марафона концерт биг-бенда губернаторского духового оркестра и струнной группы тульского филармонического симфонического оркестра "Музыка из распахнутого окна" с цитатами любимых мелодий. Всего же запланировано более двух десятков мероприятий в виртуальном пространстве. Это и выставки, и онлайн чтения, и концерты, и даже рыбный фестиваль про возвращение стерляди в Оку.

Следующий город - Белев, который примет марафон с 8 июня. Затем - Богородицк, и далее каждую неделю новый рассказ об очередной крепости, ее прошлом и настоящем. Конечно, все это планировалось проводить "вживую", но организаторы сумели перестроиться. Завершится марафон в конце августа неделей Тульского кремля. Будут ли эти мероприятия очными или виртуальными зависит от эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора. Пока же туристическая отрасль региона перевела большинство мероприятий в онлайн-формат, но параллельно готовится к поэтапному снятию ограничений на внутренний туризм. Подробная афиша марафона на сайте "500-летие Тульского кремля" (тульский кремль.рф), туристическом портале Тульской области (visittula.com) и федеральном портале "Культура.РФ".