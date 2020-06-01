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01.06.2020 14:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы назвали сроки действия системы пропусков

Текст: Александр Мелешенко

Система цифровых пропусков при перемещении по городу на транспорте действует до 14 июня в соответствии с указом мэра, других решений пока не принималось. Об этом завили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"На текущий момент в соответствии с действующими редакциями указов мэра Москвы № 12-УМ и №43-УМ пропускная система в Москве введена на срок до 14 июня", - сообщили в ведомстве РИА Новости.

Напомним, пропускная система в столице заработала 15 апреля в рамках ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С тех пор при перемещении по городу на транспорте необходимо оформлять электронный пропуск и привязывать к нему номер транспортной карты или автомобиля.

В соответствии с последними распоряжениями мэра такая система действует до 14 июня. Цифровые пропуска для поездок на работу москвичам были автоматически продлены до этой даты.

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