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01.06.2020 20:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рак ждать не будет

Как в регионах помогают больным с онконедугами
Текст: Ольга Журман, Ирина Невинная, Анна Скудаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
Когда началась эпидемия, Минздрав России приостановил диспансеризацию и плановую помощь. Решение трудное, но неизбежное: нужно было уменьшить распространение вируса. Но помощь онкобольным не должна останавливаться ни на минуту - рак ждать не будет. Как в регионах справляются с этим вызовом, разбирались корреспонденты "РГ".

"Еще в марте, предвидя ситуацию, мы наладили обратную связь с регионами в связи с обращениями граждан на нашу "горячую линию", - рассказал "РГ" главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. - Вопросов было очень много: как добраться до амбулатории, в которой назначен курс химиотерапии, нужно ли в условиях эпидемии продолжать профильное лечение, целесообразно ли перенести сроки госпитализации, где брать лекарства. Мы принимали решения сообща, советуясь с регионами в зависимости от меняющейся ситуации и каждого конкретного случая". Главное, о чем говорили людям: онкологическая служба на карантин не уходит. В регионах порой принимали свои, нестандартные решения. В Ивановской области по распоряжению губернатора Станислава Воскресенского онкодиспансер заключил договоры с фирмами такси: каждый день химиотерапию получают 50-80 онкопациентов, и многих из них бесплатно доставляют на процедуру и домой. Выполнено уже больше 1300 поездок.

Фото: pixabay.com
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Самые большие сложности были, когда в медучреждении возникал очаг коронавируса и требовался карантин.

Так случилось в Забайкалье: в краевом онкодиспансере пришлось сдвинуть сроки госпитализации пациентов из-за переполненного обсерватора. Когда вирус нашли у 66 пациентов, их отправили на лечение в специализированный стационар в столицу края Читу. А за теми больными, которые уже разъехались по домам, наблюдают медики. Полноценно работать онкодиспансер начнет после карантина. "Но без помощи и консультаций больные не остаются, поликлиника при диспансере прием пациентов ведет", - отметили в краевом минздраве.

Сложная ситуация возникла и в Приморском краевом онкодиспансере. "Несколько наших онкологов, сами того не подозревая, контактировали с пациентами с COVID-19 и были вынуждены уйти на карантин", - пояснили в медучреждении.

Но ограничение оказания помощи не означает ее приостановление. С середины мая в диспансере начали использовать новую методику лечения пациентов с раком предстательной железы с костными метастазами. Оно проводится на базе отделений лучевой терапии. По словам радиотерапевта Натальи Фесик, лечение проведено первым десяти пациентам.

Фото: iStock
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В Москве, первой принявшей волну эпидемии, под COVID-отделения перепрофилировали не только городские, но и некоторые федеральные медцентры. Так, один из трех филиалов Федерального НМИЦ радиологии - Институт урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина - стал COVID-госпиталем для пациентов с сопутствующими онкологическими или урологическими заболеваниями. Пациентов из этой клиники распределили по другим. "Перевели туда и врачей, тем самым усилив кадровый состав этих двух филиалов. Конечно, за исключением тех добровольцев, которые остались работать в инфекционном подразделении, - рассказал Каприн. - Благодаря этому в целом НМИЦ радиологии обеспечил уровень онкологической помощи на том же уровне, что и в прошлом году, а число плановых операций даже выросло почти на 400".

Перепрофилирование онкологических региональных учреждений (особенно там, где оно является головным и единственным) не коснулось.

Сейчас нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью и в случае появления тревожных симптомов немедля обращаться к врачу

Если пациенту требуется высокотехнологичная помощь, которая не могла быть оказана по месту жительства, то он перенаправлялся либо в краевой профильный центр, либо в федеральный. Кроме того, за последние месяцы стала бурно развиваться телемедицина: консультации в режиме "врач - врач" с региональными специалистами. Эпидемия закончится, при этом формирование эффективной онкологической службы в стране будет продолжено.

Например, в Костромской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" достраивают новое здание онкодиспансера. За последние несколько лет в регионе открылось 16 кабинетов первичной онкопомощи - это еще один важный пункт федеральной онкологической программы: приблизить специализированную помощь к каждому пациенту, продолжать врачебное наблюдение после проведенного лечения, чтобы снизить риск рецидива.

Конкретно
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Андрей Каприн, Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН

Хочу со страниц "Российской газеты" обратиться к нашим гражданам: как и прежде, если вы почувствовали определенные симптомы недомогания, свойственные для онкозаболеваний, немедленно обращайтесь к специалисту. Рак не будет ждать, когда пройдет эпидемия или что-то произойдет еще. Конечно, временное прекращение проведения диспансеризации и профосмотров осложняет возможность обнаружить онкозаболевание на ранних стадиях. Поэтому мы все должны сейчас быть чрезвычайно внимательными к себе и своим близким. Как я уже сказал: при первых же симптомах - к врачу. Если нет врача по месту жительства - звоните к нам на "горячую линию": 8 (800) 444-31-02, мы поможем. Но, несомненно, пациент, собираясь к нам, должен соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, которые защищают наши клиники, врачей и пациентов от проникновения вируса.

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