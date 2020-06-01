В Бурятии за сутки выявлено 50 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Бурятии выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в общей сложности коронавирус подтвержден у 1563 человек в республике.

"Из 50 новых случаев COVID-19: четыре человека - прибывшие из регионов РФ, пятеро - из очага Республиканской клинической больницы имени Семашко, шесть из домашних очагов, двое - связаны с очагом в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района, остальные - контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

За все время вылечились 854 пациента, умерли десять. В настоящий момент в реанимации находятся четверо взрослых с COVID-19 в тяжелом состоянии.

По данным на 31 мая, в России в общей сложности коронавирус диагностирован 405843 людям. Из них выздоровели 171883 человек, скончались 4693.