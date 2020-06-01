В Чите женщина с коронавирусом родила здорового ребенка

В Чите женщина с выявленной коронавирусной инфекцией родила здорового ребенка в моностационаре на базе городской больницы №1.

"У 25-летней пациентки обнаружилась пневмония. На фоне развивающейся болезни у нее начались схватки. В больницу незамедлительно была направлена бригада из акушеров-гинекологов и неонатологов, развернут подготовленный родильный блок. Девочка родилась здоровой - 3600 граммов, 54 сантиметра", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Забайкальского края.

Молодая мама чувствует себя хорошо, находится в удовлетворительном состоянии в реанимации, скоро ее переведут в обычное отделение для дальнейшего лечения. Младенца доставили в краевую детскую клиническую больницу для наблюдения. Анализ на коронавирус у новорожденной не подтвержден, ожидаются результаты обследований.

Всего в Забайкалье подтверждено 1165 случаев COVID-19, из них 175 - дети. 548 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.