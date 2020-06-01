Военные медики начали помогать в борьбе с COVID-19 на Камчатке

Три военных врачебно-сестринских бригады Тихоокеанского флота и Восточного военного округа начали помогать гражданским коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом ранее попросило правительство региона.

Реаниматологи, хирурги и медсестры работают в больницах Петропавловска-Камчатского.

"Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях", - сообщает пресс-служба ВВО.

На Камчатке коронавирус подтвержден у 849 человек, 356 из них выздоровели, 11 скончались (двое - за последние сутки). В целом по России выявлено 405843 случая COVID-19.