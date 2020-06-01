Адресная помощь пожилым станет более доступной

Адресная помощь для пожилых людей станет доступнее, заявили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", созданной правительством для осведомления граждан о возможностях и результатах нацпроектов. После 15 июня будут определены частные клиники, которые смогут предоставлять услуги медпатронажа гражданам старше 65 лет, в том числе проживающим в сельской местности, за счет средств государства.

Как пояснили в минтруде, организации отбираются на конкурсной основе в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", победители получат гранты в виде субсидий из федерального бюджета в качестве компенсации понесенных расходов. Сумму рассчитают из норматива ежемесячных затрат. Так, один случай медпатронажа обойдется государству в 14 386,4 рубля, умноженные на спецкоэффициент, который применяется при распределении регионам государственных субвенций из Фонда социального страхования.

В ведомстве также подчеркнули, что в этом году проект по вовлечению негосударственных организаций в медпатронаж запущен как пилотный в 18 регионах, участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. То есть он проходит в Москве, республиках Бурятия, Мордовия, Татарстан, а также Алтайском, Камчатском и Ставропольском краях, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областях.

В числе конкурсантов могут быть только российские клиники, у которых есть лицензия на медицинскую деятельность и система для обработки и хранения информации о пациентах, а также отсутствуют непогашенные штрафы, долги по уплате налогов и страховых взносов. Организация должна участвовать в территориальной программе обязательного медицинского страхования, содержать в штате врача-терапевта, двух медсестер и узких специалистов - кардиолога, невролога, хирурга, уролога и эндокринолога.

В минтруде также рассказали, что компания, которая получит грант, будет взаимодействовать с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, оказывать ему помощь в записи на прием к врачу, не реже одного раза в неделю проводить осмотр на дому, вести индивидуальный дневник пациента, оказывать комплекс услуг медпатронажа, который включает забор анализов, обработку ран и пролежней, инфузионную терапию (капельницы), контроль за приемом лекарств, выписанные пожилому человеку лечащим врачом.

"Оказание помощи тем, кому она нужна регулярно, тем более, ежедневно, - трудоемкое дело, требующее больших ресурсов. У государственных организаций здравоохранения возможности ограничены. Поэтому большие надежды возлагаются на частные клиники. Разумеется, они тоже не панацея, но, безусловно, помогут сделать эту помощь качественнее и доступнее", - считает руководитель благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

Она подчеркнула, что в медпатронаже нуждаются люди, которым требуется долгосрочная паллиативная помощь.

Нацпроект "Демография", который включает развитие услуг медпатронажа, рассчитан до 2024 года. В рамках него для граждан старшего возраста также строятся региональные гериатрические центры и создаются геронтологические отделения, выстраивается система долговременного ухода за пожилыми людьми. К нему относится направление по поддержанию трудовой активности граждан в возрасте старше 50 лет: в рамках нацпроекта они могут бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию.