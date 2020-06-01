Новости

В работе интернет-сервисов Сбербанка зафиксирован сбой 12:10
В Новосибирске загорелся крупный склад с автомобильными шинами 12:05
Итальянский врач заявил, что COVID-19 резко теряет активность 12:00
Новый Toyota Fortuner: известна дата премьеры 12:00
На Кубани умер анестезиолог-реаниматолог с COVID-19 11:52
В Приамурье на сбежавшего из госпиталя пациента с СOVID-19 завели дело 11:50
Глава Озерска самоизолировался из-за коронавируса 11:45
Зрители назвали победителей "Евровидения-2020" 11:45
Контроль парогенераторов на БелАЭС подтвердил их надежность 11:39
На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы через окно 11:35
В Омске после взрыва в жилом доме возбудили уголовное дело 11:32
На Пхукете ослабили карантин 11:29
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 11:26
Детские лагеря Удмуртии планируют открыть в режиме обсервации 11:25
Названа опасность физических нагрузок после самоизоляции 11:25
Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира 11:24
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка 11:24
Какие книги стоит прочитать детям летом 11:23
Видео: нарушитель на скутере ловко ушел от полицейской погони 11:21
Чувашский митрополит Варнава умер от двусторонней пневмонии 11:20
Минтруд подготовил проект о новом пенсионном удостоверении 11:18
В Свердловской области выявлено 283 новых случая COVID-19 11:08
Глава Минтруда: В России более 2 миллионов безработных 11:07
Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет 11:04
У нового Toyota Hilux не будет конкурентов. Первое фото новинки 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
01.06.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чувашский митрополит Варнава умер от двусторонней пневмонии

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)
Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви
Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия Русской Православной Церкви

На 90-м году жизни скончался Глава Чувашской митрополии Варнава. Ранее митрополита госпитализировали в городскую больницу с двусторонней пневмонией. Умер он сегодня, 1 июня, сообщили в Чувашской митрополии.

Высокопреосвященнейший Варнава (Владимир Кедров) - митрополит Чебоксарский и Чувашский - родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века. В 1976 году он был определен епископом Чебоксарским и Чувашским, в 1984 году - возведен в сан архиепископа, а в 2001 году - в сан митрополита.

Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования по поводу кончины митрополита и отметил, что за годы ответственного служения митрополит Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской Православной Церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.

"Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина - большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей", - сказал Олег Николаев.

По поручению врио главы Чувашии создана правительственная комиссия по организации похорон митрополита Варнавы.

Общество Утраты Общество Религия Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Косачев назвал оскорблением обвинения в адрес РФ из-за протестов в США
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря