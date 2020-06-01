Чувашский митрополит Варнава умер от двусторонней пневмонии

На 90-м году жизни скончался Глава Чувашской митрополии Варнава. Ранее митрополита госпитализировали в городскую больницу с двусторонней пневмонией. Умер он сегодня, 1 июня, сообщили в Чувашской митрополии.

Высокопреосвященнейший Варнава (Владимир Кедров) - митрополит Чебоксарский и Чувашский - родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века. В 1976 году он был определен епископом Чебоксарским и Чувашским, в 1984 году - возведен в сан архиепископа, а в 2001 году - в сан митрополита.

Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования по поводу кончины митрополита и отметил, что за годы ответственного служения митрополит Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской Православной Церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.

"Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина - большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей", - сказал Олег Николаев.

По поручению врио главы Чувашии создана правительственная комиссия по организации похорон митрополита Варнавы.