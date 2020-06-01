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01.06.2020 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермячка избила инспектора МВД, проверявшего условия жизни ее детей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Суксунского района Пермского края, которая подозреваемой в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 318 УК РФ (применения насилия в отношении представителя власти).

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, инспектор по делам несовершеннолетних решила проверить, как содержатся дети в семье подозреваемой. С этой целью она пришла на дом, но хозяйка квартиры вначале нецензурно оскорбила представителя власти, а потом применила в ее отношении силу - сильно толкнула и нанесла удар рукой в лицо.

В настоящее время сотрудниками СК проводятся процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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