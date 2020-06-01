С 1 июня в Башкирии открылись торговые центры, музеи и библиотеки, имеющие отдельный вход. Правда, работать они будут с некоторыми ограничениями. Так, в торговых центрах по-прежнему останутся закрытыми фуд-корты, детские комнаты и кинотеатры.

Посещать магазины, музеи и библиотеки можно лишь в масках, соблюдая социальную дистанцию.

Глава РБ Радий Хабиров дал поручение провести проверки открытых учреждений. При малейшем нарушении - присутствии людей без масок или несоблюдении правил дезинфекции - их снова закроют.

Режим повышенной готовности сохраняется, поэтому все установленные ограничения действуют. Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны находиться в самоизоляции. Зато она отменяется для прибывающих в республику из Москвы и других регионов. В аэропорту и железнодорожном вокзале у них только измерят температуру и возьмут пробы для тестирования на коронавирус.

Разрешены и тренировки спортсменов, входящих в республиканские, российские и олимпийские сборные. Для всех остальных занятия в спортивных учреждениях под запретом.