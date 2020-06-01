В Башкирии открылись торговые центры, музеи и библиотеки

Новости

Муфтий Саратовской области заболел коронавирусом 12:12
В работе интернет-сервисов Сбербанка зафиксирован сбой 12:10
В Новосибирске загорелся крупный склад с автомобильными шинами 12:05
Итальянский врач заявил, что COVID-19 резко теряет активность 12:00
Новый Toyota Fortuner: известна дата премьеры 12:00
На Кубани умер анестезиолог-реаниматолог с COVID-19 11:52
В Приамурье на сбежавшего из госпиталя пациента с СOVID-19 завели дело 11:50
Глава Озерска самоизолировался из-за коронавируса 11:45
Зрители назвали победителей "Евровидения-2020" 11:45
Контроль парогенераторов на БелАЭС подтвердил их надежность 11:39
На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы через окно 11:35
В Омске после взрыва в жилом доме возбудили уголовное дело 11:32
На Пхукете ослабили карантин 11:29
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 11:26
Детские лагеря Удмуртии планируют открыть в режиме обсервации 11:25
Названа опасность физических нагрузок после самоизоляции 11:25
Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира 11:24
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка 11:24
Какие книги стоит прочитать детям летом 11:23
Видео: нарушитель на скутере ловко ушел от полицейской погони 11:21
Чувашский митрополит Варнава умер от двусторонней пневмонии 11:20
Минтруд подготовил проект о новом пенсионном удостоверении 11:18
В Свердловской области выявлено 283 новых случая COVID-19 11:08
Глава Минтруда: В России более 2 миллионов безработных 11:07
Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
01.06.2020 10:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии открылись торговые центры, музеи и библиотеки

Текст: Гульназ Данилова

С 1 июня в Башкирии открылись торговые центры, музеи и библиотеки, имеющие отдельный вход. Правда, работать они будут с некоторыми ограничениями. Так, в торговых центрах по-прежнему останутся закрытыми фуд-корты, детские комнаты и кинотеатры.

Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан
Михаил Мурашко открыл в Башкирии госпиталь для пациентов с COVID-19

Посещать магазины, музеи и библиотеки можно лишь в масках, соблюдая социальную дистанцию.

Глава РБ Радий Хабиров дал поручение провести проверки открытых учреждений. При малейшем нарушении - присутствии людей без масок или несоблюдении правил дезинфекции - их снова закроют.

Режим повышенной готовности сохраняется, поэтому все установленные ограничения действуют. Люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны находиться в самоизоляции. Зато она отменяется для прибывающих в республику из Москвы и других регионов. В аэропорту и железнодорожном вокзале у них только измерят температуру и возьмут пробы для тестирования на коронавирус.

Разрешены и тренировки спортсменов, входящих в республиканские, российские и олимпийские сборные. Для всех остальных занятия в спортивных учреждениях под запретом.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Персона: Чулпан Хаматова

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Косачев назвал оскорблением обвинения в адрес РФ из-за протестов в США
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование