В Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Образование" начали строить самую большую школу в России. Учебный комплекс рассчитан более чем на 4,5 тысячи детей. Он объединит три корпуса в региональной столице и центр дополнительного образования в городском округе городе Бор (Нижегородская область). Комплекс назвали "Школа 800" - в честь будущего юбилея города.

Старт строительству дали министр просвещения России Сергей Кравцов (в онлайн-формате) и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он пояснил, что открытие образовательного центра позволит исключить занятия во вторую смену. А старшеклассникам даст возможность выбрать одно из направлений подготовки: гуманитарный, социально-экономический, медицинский, инженерный профиль, IT и т.д. Важно: попасть в школу можно будет бесплатно и на общих основаниях.

- Это не элитные школы со строгим отбором. Это школы для жителей города, - пояснил "РГ" министр образования региона Сергей Злобин. - Будет единая программа, единая система работы с учителями и детьми. Будут бассейны, лаборатории, мастерские. Ребенок не должен будет ехать после занятий в секции, кружки: все будет доступно на месте. А еще общая загородная база, где мы будем проводить выездные смены.

Строительство первого корпуса планируют завершить к сентябрю 2021 года. "Школа-800" откроет свои двери для учеников в год юбилея города.