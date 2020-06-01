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01.06.2020 13:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми возобновили работу крупные непродовольственные магазины

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Крупные непродовольственные магазины с торговым залом до 400 квадратных метров и отдельным входом открылись в Перми после перерыва, вызванного ограничительными противовирусными мерами.

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Как пояснили корреспонденту РГ в региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли, решение об открытии объектов торговли было принято на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае. В некоторых случаях, когда площадь торгового зала превышает 400 квадратных метров, предприниматели могут ее искусственно ограничить.

Торговые центры, где размещены магазины, не имеющие отдельного выхода, в Перми пока закрыты. Их деятельность возобновится после смягчения ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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