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01.06.2020 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирский музей взял под опеку семью красных волков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: Новосибирский краеведческий музей Фото: Новосибирский краеведческий музей
Фото: Новосибирский краеведческий музей

Новосибирский краеведческий музей стал участником программы опекунства над животными зоопарка имени Р. А. Шило. В текущем году музей будет помогать зоопарку содержать семью красных волков - маму и ее шестерых детенышей.

"В этом году Новосибирский краеведческий музей отмечает юбилей - 100 лет со дня основания. И это повод не только дарить и принимать подарки, но и делать добрые дела", - отметили в пресс-службе музея.

Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
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Музейные работники решили, что в это непростое для всех время не должны остаться без внимания те, кто особо нуждается в помощи и поддержке. В том числе животные Новосибирского зоопарка, который так любят новосибирцы и жители близлежащих регионов. Из-за ограничительных мер по коронавирусу зоопарк не работает с 28 марта, соответственно, его доходы упали.

В зоопарке рассказали, что волчата у красных волков родились 17 марта 2020 года - четыре самца и две самки. "Их рацион состоит в основном из мясных продуктов. Ежедневно на взрослого волка уходит 800-900 граммов мяса. Волчатам сейчас уже тоже дают мясные продукты - по 300-350 граммов в день. Детеныши очень быстро растут, и по мере роста увеличивается их аппетит", - говорят сотрудники зоопарка о новых жильцах.

Справка "РГ"

Красные волки - примерные семьянины. Пары они сохраняют на всю жизнь. Стая охотится и воспитывает потомство вместе. В отличие от серых волков, при дележе добычи красные волки отдают приоритет щенкам, позволяя им есть первыми. Сегодня этот вид в дикой природе встречается очень редко. Красный волк живет в горных лесах Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Он внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции о международной торговле.

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