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01.06.2020 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Текст: Алексей Бондарев

Пропавшую 30 мая в Шушенском районе Красноярского края 12-летнюю девочку нашли мертвой. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, ее смерть носила насильственный характер.

В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

Тело погибшей нашли в заброшенном пожарном резервуаре.

По данным следствия, в субботу она и ее младшая сестра вечером пошли встречать коров. Затем сестра вернулась домой, а старшая девочка осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные ее отсутствием родители начали поиски.

Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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