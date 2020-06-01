Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Пропавшую 30 мая в Шушенском районе Красноярского края 12-летнюю девочку нашли мертвой. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, ее смерть носила насильственный характер.

Тело погибшей нашли в заброшенном пожарном резервуаре.

По данным следствия, в субботу она и ее младшая сестра вечером пошли встречать коров. Затем сестра вернулась домой, а старшая девочка осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные ее отсутствием родители начали поиски.

Возбуждено уголовное дело.