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01.06.2020 21:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под тихий хруст

Сибирский шелкопряд уничтожает леса Красноярского края
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8171)
В Красноярском крае небывалое нашествие шелкопряда. Опасный вредитель активизировался на юге региона - в Ирбейском и Саянском районах, площадь пораженной тайги уже достигла 40 тысяч гектаров.

Спецоперация по обработке леса продлится до 10 июня. Распылять протравители будут с нескольких самолетов Ан-2. Применяемый при этом препарат "Клонрин" к самым опасным химикатам не относится, однако полностью безобидным для человека его все-таки не назовешь. Потому в районах объявлен режим ЧС, а доступ в лесничества для граждан запрещен.

Фото: Photoxpress
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Сибирский шелкопряд - настоящий бич тайги. Насекомое чрезвычайно прожорливо и плодовито. Распространяется словно пожар. Лесники рассказывают, что шелкопряд способен всего за несколько часов оставить от двухсотлетнего кедра обглоданный ствол.

- Аномально ранняя и теплая весна способствовала активному размножению шелкопряда. Если не вести с ним борьбу, то он способен погубить до 146 тысяч гектаров леса, - пояснил "РГ" руководитель Центра защиты леса Красноярского края Владимир Солдатов.

Шелкопряд уже несколько лет терроризирует все сибирские регионы. Пик борьбы с ним пришелся на 2017-2018 годы - санитарной обработке тогда подверглось более 1,2 миллиона гектаров. В основном на территории Красноярского края и Иркутской области.

На обработанных площадях вредитель гибнет со стопроцентной эффективностью. Но новые очаги вспыхивают снова и снова.

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В зоне особого риска - участки в водоохранных зонах и зонах санитарного отчуждения вдоль рек и вокруг поселков, где травить шелкопряда по закону нельзя. По крайней мере теми препаратами, которые стоят на вооружении сейчас. Поэтому ученые ищут альтернативные способы борьбы с шелкопрядом. В Институте леса имени Сукачева СО РАН, например, экспериментируют с грибными и бактериальными культурами, которые могут истреблять вредителя.

Кстати

Научные исследования показывают, что средний период между вспышками нашествия сибирского шелкопряда в лесах Красноярского края составляет 17 лет. Данные собирались еще с конца позапрошлого века. Одним из основных условий для резкого размножения вредителя является теплый и сухой май в течение, как правило, двух лет подряд.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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