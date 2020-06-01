В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка

В Кемеровской области проводится доследственная проверка выявленной в СМИ информации о похищении ребенка.

В ходе мониторинга следователи обнаружили в соцсетях сообщение о мужчине, который посадил несовершеннолетнего ребенка в задний отсек автомобиля Porsche Cayenne темного цвета. Ребенок при этом не кричал, не звал на помощь. А рядом с иномаркой находился еще один мужчина.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила официальный представитель регионального СУ СК Надежда Ананьева. - Заявлений в правоохранительные органы о безвестном исчезновении не поступало. В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля.

Информацию о похищении ребенка проверяют и полицейские. О том, что в районе дома № 18 по улице Нахимова в областном центре двое взрослых мужчин якобы посадили в багажник иномарки девочку приблизительно 10-летнего возраста, а потом скрылись, поступила в правоохранительные органы накануне. Со слов заявителя была составлена ориентировка с приметами обоих мужчин.

- Несмотря на отсутствие заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних подобного возраста, начата проверка и поиски автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.