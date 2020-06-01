В Красноярске начали проводить дезинфекцию учебников

В школах Красноярска ввели связанное с распространением коронавируса новшество: книги, которые дети по окончании учебного года сдают в библиотеки, проходят обязательную двухнедельную дезинфекцию.

Как рассказали в местном управлении образования, идею подали сами школьные библиотекари. Мера вынужденная - дети, проходившие учебный процесс онлайн, учились все-таки и по бумажным книгам, а те вполне могут стать источником заражения коронавирусом. По данным ученых-вирусологов, возбудитель COVID-19 может спокойно жить на бумаге до 5-6 суток. Более того, попадая на полки библиохранилищ, он передается на другие поверхности, а также на руки библиотекарей и сотрудников школ.

Теперь после сдачи учебников они будут проходить строгую санобработку. Поскольку школы для посещения закрыты, дети или их родители сдают книги прямо через окно классному руководителю. После этого книжки дезинфицируют хлорным раствором и уносят в специально выделенную комнату. Там упакованные в пластиковые мешки стопки учебников будут храниться в течение двух недель.

- Дополнительные меры предосторожности никогда не помешают. Поэтому мы распространили сообщение в школьном чате, и на следующий день ребята пришли с книгами. Все в масках, перчатках - как полагается, - рассказала руководитель 9-го класса школы N42 Красноярска Марина Мартирова.

Кстати, этот процесс распространят и на фонды городских библиотек - конечно, после того, как они откроют двери для посетителей.