В Кузбассе у 26 постояльцев пансионата для пожилых подтвердился COVID-19

В пансионате для пожилых людей в Новокузнецке зафиксирована вспышка коронавируса. Диагноз подтвердился у 26 постояльцев, все они старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным областного штаба, на 11 часов утра понедельника в Кемеровской области выявлено еще 44 случая COVID-19, 32 из них - в Новокузнецке. Помимо 26 людей из пансионата, в списке шесть горожан, друг с другом не контактировавших. Кто-то из них приехал из Новосибирска, кто-то подхватил вирус в больнице.

За минувшие выходные коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 жителей Кузбасса. В общей сложности в регионе выявлено 589 случаев. 233 человека выздоровели, семь скончались. 349 пациентов лечатся в инфекционных больницах. Всего в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.

Между тем в регионе с 1 июня открываются ТРЦ в большинстве городов и районов, за исключением территорий с высоким уровнем заболеваемости (Анжеро-Судженск, Белово, Беловский муниципальный район, Калтан, Междуреченск, Новокузнецк и Осинники). При этом во всех ТРЦ вводится масочный режим для сотрудников и посетителей. Остаются закрытыми предприятия общепита, детские игровые зоны, кинотеатры и спортивные объекты.

С понедельника в Кузбассе разрешаются занятия на спортивных объектах для воспитанников спортивных школ и школ олимпийского резерва (при максимум 25-процентной загрузке площадок). Бассейны и финтес-залы по-прежнему закрыты. Возобновляют работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов, кроме ресторанов и кафе. Питание будет осуществляться в номерах или на свежем воздухе.