Новости

Еще 2060 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:38
Под Курском задохнулись 700 поросят 10:38
Железнодорожные перевозки включат в перечень пострадавших отраслей 10:36
В Крыму отменили плату за обсерваторы 10:31
Компактные автомобили признали потенциальными капсулами смерти 10:31
В Новосибирске выпустили мороженое с гречкой 10:30
В Кузбассе у 26 постояльцев пансионата для пожилых подтвердился COVID-19 10:30
С начала года потушено более 5,5 тысячи лесных пожаров 10:29
В Магадане пришкольные лагеря заработали в онлайн-режиме 10:28
Курс доллара упал ниже 70 рублей 10:26
На Чаяндинском месторождении в Якутии снят режим карантина 10:17
В Кировской области задержали трех экстремистов 10:09
Можно ли зарегистрировать авто в регионе с низким транспортным налогом 10:00
В Тюмени гаишники в ходе погони спасли из застрявшего лифта 11 человек 09:57
В Подмосковье остаются подтопленными 146 частных домов и дач 09:50
Главврач больницы в Улан-Удэ получил выговор из-за вспышки COVID-19 09:48
Почетный караул вернулся на Мамаев курган 09:43
В Москве стартовал конкурс реставраторов 09:41
В Челябинской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19 09:29
В Сибири записали песню про мем с Наташей и ее котами 09:23
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя 09:22
В Тюменской области сформируют инженерно-саперный полк 09:14
Jeep трансформирует бизнес в России: большие скидки и доставка на дом 09:12
На Урал вернулись 74 туриста из США 09:07
В первый день лета в Салехарде выпал снег 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
01.06.2020 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе у 26 постояльцев пансионата для пожилых подтвердился COVID-19

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В пансионате для пожилых людей в Новокузнецке зафиксирована вспышка коронавируса. Диагноз подтвердился у 26 постояльцев, все они старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

На Чаяндинском месторождении в Якутии снят режим карантина

По данным областного штаба, на 11 часов утра понедельника в Кемеровской области выявлено еще 44 случая COVID-19, 32 из них - в Новокузнецке. Помимо 26 людей из пансионата, в списке шесть горожан, друг с другом не контактировавших. Кто-то из них приехал из Новосибирска, кто-то подхватил вирус в больнице.

За минувшие выходные коронавирусная инфекция подтвердилась у 50 жителей Кузбасса. В общей сложности в регионе выявлено 589 случаев. 233 человека выздоровели, семь скончались. 349 пациентов лечатся в инфекционных больницах. Всего в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.

Между тем в регионе с 1 июня открываются ТРЦ в большинстве городов и районов, за исключением территорий с высоким уровнем заболеваемости (Анжеро-Судженск, Белово, Беловский муниципальный район, Калтан, Междуреченск, Новокузнецк и Осинники). При этом во всех ТРЦ вводится масочный режим для сотрудников и посетителей. Остаются закрытыми предприятия общепита, детские игровые зоны, кинотеатры и спортивные объекты.

В Челябинской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19

С понедельника в Кузбассе разрешаются занятия на спортивных объектах для воспитанников спортивных школ и школ олимпийского резерва (при максимум 25-процентной загрузке площадок). Бассейны и финтес-залы по-прежнему закрыты. Возобновляют работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов, кроме ресторанов и кафе. Питание будет осуществляться в номерах или на свежем воздухе.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
В США задержаны более четырех тысяч протестующих
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря