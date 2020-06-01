В Новосибирске выпустили мороженое с гречкой

Необычное мороженое появилось на прилавках новосибирских магазинов. Новинка сезона пользуется спросом у покупателей.

"К наступлению лета мы по традиции выпускаем мороженое с каким-нибудь необычным вкусом, - рассказала "РГ" представитель компании-производителя Наталья Зубрицкая. - У нас уже есть пломбиры со вкусом глинтвейна, апероля, попкорна. А в этом году наши сотрудники единогласно проголосовали за гречку. На эту идею нас сподвиг весенний ажиотаж на эту крупу после введения самоизоляции из-за коронавируса".

Мороженое действительно варится с самой настоящей гречкой. На одну тонну лакомства уходит около 50 килограммов отборной крупы.

На вопрос о вкусе пломбира производители отвечают так: "Помните утро в своем детстве, когда мама готовила вам кашу с молоком? Вот у нашего мороженого точно такой же вкус".

Пломбир из гречки пользуется популярностью. Изначально его планировали производить только для местного рынка - как "домашний резерв". Однако мороженым начали активно интересоваться поставщики продуктов из других регионов России. Поэтому скоро мороженое с гречкой можно будет попробовать и в других городах. Крупы хватит на всех: после весеннего ажиотажа сибирские продовольственные склады буквально забиты гречкой.

Кстати, на Алтае уже выпускают шоколад с проростками из зерен гречки, льна и конопли. А вообще в Сибири производится много необычных лакомств. Передовые разработки современного пищевого производства, не имеющие мировых аналогов, были продемонстированы на международном симпозиуме промышленных и пищевых биотехнологий. Среди алтайских новинок - мягкий десертный сыр из облепихи, пельмени с пшеном и перловкой, эскимо с жареным ядром подсолнечника и многое другое. А в Томске можно приобрести купаты из сазана, вино из диких лесных ягод, грибы оленьи рожки и колбасу из медвежатина с кедровыми орешками.