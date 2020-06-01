В Новосибирской области начали выдавать соцвыплаты семьям с детьми

Новости

В работе интернет-сервисов Сбербанка зафиксирован сбой 12:10
В Новосибирске загорелся крупный склад с автомобильными шинами 12:05
Итальянский врач заявил, что COVID-19 резко теряет активность 12:00
Новый Toyota Fortuner: известна дата премьеры 12:00
На Кубани умер анестезиолог-реаниматолог с COVID-19 11:52
В Приамурье на сбежавшего из госпиталя пациента с СOVID-19 завели дело 11:50
Глава Озерска самоизолировался из-за коронавируса 11:45
Зрители назвали победителей "Евровидения-2020" 11:45
Контроль парогенераторов на БелАЭС подтвердил их надежность 11:39
На Ямале двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы через окно 11:35
В Омске после взрыва в жилом доме возбудили уголовное дело 11:32
На Пхукете ослабили карантин 11:29
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 11:26
Детские лагеря Удмуртии планируют открыть в режиме обсервации 11:25
Названа опасность физических нагрузок после самоизоляции 11:25
Минпромторг: Россия экспортирует детские товары в 50 стран мира 11:24
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка 11:24
Какие книги стоит прочитать детям летом 11:23
Видео: нарушитель на скутере ловко ушел от полицейской погони 11:21
Чувашский митрополит Варнава умер от двусторонней пневмонии 11:20
Минтруд подготовил проект о новом пенсионном удостоверении 11:18
В Свердловской области выявлено 283 новых случая COVID-19 11:08
Глава Минтруда: В России более 2 миллионов безработных 11:07
Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет 11:04
У нового Toyota Hilux не будет конкурентов. Первое фото новинки 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
01.06.2020 11:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области начали выдавать соцвыплаты семьям с детьми

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области с 1 июня основным категориям граждан, нуждающимся в помощи, начали предоставлять дополнительные социальные выплаты в рамках инициатив президента страны.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава региона Андрей Травников на оперативном совещании особо подчеркнул, что "президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета". Губернатор предложил организовать выборочную обратную связь с гражданами.

Ранее Андрей Травников поручил немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий для того, чтобы жителям области было удобно и просто получить меры поддержки, в том числе через сайт "Госуслуги". Предполагается, что ими будут охвачены более 400 тысяч человек.

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор утвердил дополнительные меры поддержки бизнеса

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил, что в регионе реализуют пять инициатив президента РФ, для этого принята необходимая нормативная правовая база, и сейчас активно началось предоставление выплат гражданам.

Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно получат более 38 тысяч человек. Это число может возрасти почти на восемь тысяч человек. По состоянию на 26 мая принято около 17,6 тысячи заявлений. 26 тысячам семей выплата будет назначена в беззаявительном порядке.

По данным пресс-службы областного правительства, на эти цели из федерального бюджета на условиях софинансирования направлено более 2,8 миллиарда рублей.

Еще одна мера поддержки оказывается через отделение Пенсионного фонда РФ. Жителям области предоставляется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Ее получателями станут почти 400 тысяч детей. На текущий момент принято 291,6 тысячи заявлений от граждан.

Также ПФ РФ осуществляет выплаты в размере пяти тысяч рублей (ежемесячно) на детей в возрасте до трех лет в апреле - июне 2020 года. В апреле поддержку получили 30,5 тысячи граждан, в мае - почти 40,6 тысячи человек.

Еще по пять тысяч рублей (ежемесячно) будет выплачено на детей в возрасте до трех лет в апреле - июне 2020 года при условии, если первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Право на данную выплату, по предварительным подсчетам, имеют около 50 тысяч детей. Для получения этих выплат гражданам необходимо обратиться в ПФР до 1 октября 2020 года.

- Перечисление средств на счета получателей будет обеспечено с 1 июня, - уточнил вице-губернатор.

Кроме того, в регионе реализуются меры поддержки граждан, которые остались без работы в период пандемии коронавируса. Те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года, получат ежемесячное пособие по безработице в максимальном размере - 14 556 рублей в месяц. На каждого несовершеннолетнего ребенка оно будет увеличено на три тысячи рублей.

На данный момент в статусе безработных в области зарегистрированы более 38,5 тысячи человек, из них 24,1 тысячи потеряли работу после 1 марта.

Общий объем финансирования, направленный на выплату пособий по безработице с 1 марта 2020 года, составил 150 миллионов рублей, в том числе уволенным после 1 марта - около 60 миллионов рублей.

Как отметил Сергей Нелюбов, в регионе продлено оказание ряда мер без заявлений.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Косачев назвал оскорблением обвинения в адрес РФ из-за протестов в США
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Газовый транзит "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование