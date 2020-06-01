В Новосибирской области начали выдавать соцвыплаты семьям с детьми

В Новосибирской области с 1 июня основным категориям граждан, нуждающимся в помощи, начали предоставлять дополнительные социальные выплаты в рамках инициатив президента страны.

Глава региона Андрей Травников на оперативном совещании особо подчеркнул, что "президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета". Губернатор предложил организовать выборочную обратную связь с гражданами.

Ранее Андрей Травников поручил немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий для того, чтобы жителям области было удобно и просто получить меры поддержки, в том числе через сайт "Госуслуги". Предполагается, что ими будут охвачены более 400 тысяч человек.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил, что в регионе реализуют пять инициатив президента РФ, для этого принята необходимая нормативная правовая база, и сейчас активно началось предоставление выплат гражданам.

Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно получат более 38 тысяч человек. Это число может возрасти почти на восемь тысяч человек. По состоянию на 26 мая принято около 17,6 тысячи заявлений. 26 тысячам семей выплата будет назначена в беззаявительном порядке.

По данным пресс-службы областного правительства, на эти цели из федерального бюджета на условиях софинансирования направлено более 2,8 миллиарда рублей.

Еще одна мера поддержки оказывается через отделение Пенсионного фонда РФ. Жителям области предоставляется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Ее получателями станут почти 400 тысяч детей. На текущий момент принято 291,6 тысячи заявлений от граждан.

Также ПФ РФ осуществляет выплаты в размере пяти тысяч рублей (ежемесячно) на детей в возрасте до трех лет в апреле - июне 2020 года. В апреле поддержку получили 30,5 тысячи граждан, в мае - почти 40,6 тысячи человек.

Еще по пять тысяч рублей (ежемесячно) будет выплачено на детей в возрасте до трех лет в апреле - июне 2020 года при условии, если первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Право на данную выплату, по предварительным подсчетам, имеют около 50 тысяч детей. Для получения этих выплат гражданам необходимо обратиться в ПФР до 1 октября 2020 года.

- Перечисление средств на счета получателей будет обеспечено с 1 июня, - уточнил вице-губернатор.

Кроме того, в регионе реализуются меры поддержки граждан, которые остались без работы в период пандемии коронавируса. Те, кто потерял работу после 1 марта 2020 года, получат ежемесячное пособие по безработице в максимальном размере - 14 556 рублей в месяц. На каждого несовершеннолетнего ребенка оно будет увеличено на три тысячи рублей.

На данный момент в статусе безработных в области зарегистрированы более 38,5 тысячи человек, из них 24,1 тысячи потеряли работу после 1 марта.

Общий объем финансирования, направленный на выплату пособий по безработице с 1 марта 2020 года, составил 150 миллионов рублей, в том числе уволенным после 1 марта - около 60 миллионов рублей.

Как отметил Сергей Нелюбов, в регионе продлено оказание ряда мер без заявлений.