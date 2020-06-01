В Сибири научились диагностировать опухоли по голосу

Новосибирские ученые разработали первую в мире программу диагностики депрессий, а также болезней гортани по голосу пациента.

Исследования подтвердили гипотезу ученых о том, что речь человека меняется в зависимости от типа расстройства. Специалисты нашли в специально созданной математической модели переменную, которая отвечает за связь голоса с психоэмоциональным состоянием.

- Уникальная система позволяет диагностировать по голосу долговременные и часто маскируемые пациентом психоэмоциональные отклонения, - сообщил "РГ" представитель НГТУ НЭТИ Юрий Лобанов. - Это может быть тревога, депрессия, агрессия или аутоагрессия.

Виртуальный фониатр также может диагностировать и функциональные нарушения голоса, которые в дальнейшем могут привести к стойким органическим изменениями в гортани. Например, выявлять ларингиты, хордиты, узелки и полипы голосовых складок другие заболевания. С помощью программы можно заподозрить и развитие опухолей в голосовом аппарате - на самых ранних стадиях.

По словам ученых, программу можно использовать не только в области медицины, педагогики и социальной работы, но и в сфере безопасности. Система цифровой обработки голоса может выполнять экспертизу переговоров террористов и преступников, использоваться в детекторе лжи и следить за психоэмоциональным состоянием солдат.