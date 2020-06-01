В Сибири записали песню про мем с Наташей и ее котами

В Красноярске сочинили песню, посвященную популярному мему про Наташу и ее котов.

Забавная фото-история про спящую хозяйку четырех разноцветных котов стала одним из самых популярных мемов этой весны. В начале пандемии коронавируса в интернете появилось изображение смотрящих в камеру домашних питомцев с подписью "Наташ, вставай, мы все уронили!".

А затем интернет-пользователи начали привязывать смешную фотографию ко всем актуальным событиям и новостям. В результате получилась целая серия комиксов про карантин, ушитые на два размера джинсы, подорожавшую гречку и многое другое.

Народное творчество не прекращается и по сей день. На днях солистки красноярской группы Stupid Squirrel исполнили песню "Вставай, Наташа!".

- В это странное время нам бы хотелось принести немного бодрости и улыбок в ваш день, - рассказали девушки.