В Дагестане за сутки скончались 25 пациентов с COVID-19

В Дагестане за минувшие сутки умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее количество погибших от COVID-19 в регионе выросло до 260.

По количеству умерших людей Дагестан вышел на третье место в стране после Москвы и Московской области. По данным оперативного штаба республики, за последние сутки выявлен 141 случай коронавируса. Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 5096 человек.

По заключению республиканского Роспотребнадзора, в регионе отсутствуют основания для перехода на первый этап снятия ограничительных мер, сообщил первый вице-премьер правительства РД, председатель оперативного штаба Анатолий Карибов.

По его словам, ослабление произойдет "не сразу и не везде, а поэтапно и в зависимости от обстановки в конкретном городе или районе". Он также отметил, что для перехода к первому этапу снятия ограничений в республике должно быть не менее половины свободного коечного фонда, на текущий момент данный показатель в Дагестане достигает порядка 30 процентов.