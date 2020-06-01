Хакеры в Петербурге похитили бензин с заправок на 2 миллиона рублей

В Петербурге возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые, используя вредоносное программное обеспечение, бесплатно заправлялись топливом на различных автозаправках города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ущерб от действий хакеров составил 2,1 миллиона рублей.

Подозреваемые задержаны с поличным во время противоправных действий на одном из автозаправочных комплексах. Задержанные - мужчины 31 и 40 лет.

Полиция установила, что 40-летний ранее судимый петербуржец приобрел и установил на портативный персональный компьютер программу, позволяющую дестабилизировать работу серверов на автозаправочных станциях. Эта программа позволяла злоумышленнику сразу после заправки любого количества топлива автоматически производить возврат денежных средств обратно к нему на банковскую карту. Ему помогал знакомый водитель, для которого специально был арендован автомобиль "Газель", с емкостью бака на 1000 литров. Впоследствии похищенный бензин подозреваемые продавали.

В общей сложности хакеры совершили 417 заправок на 15 автозаправках города, причинив общий ущерб бизнесу на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемые, раскаявшиеся в содеянном, оставлены под подпиской о невыезде.