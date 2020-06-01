Ивангород и Нарва обсудили сохранение общего исторического наследия

Приграничные города Нарва и Ивангород сегодня реализуют сразу несколько совместных проектов. Два города по обоим берегам реки Наровы в архитектурном и культурном смысле - едва ли не близнецы: Ивангородская крепость смотрит на Нарвский замок, любоваться окрестными видами можно с набережных-променадов, а Кренгольмская мануфактура и фабрично-усадебный комплекс Парусинка - единый культурно -исторический ландшафт. Осмотреть достопримечательности сразу по обеим сторонам границы туристы могут не всегда, это связано с особенностями визового режима между РФ и странами Шенгенского соглашения. Между тем власти приграничных регионов признают, что использование совместного туристического потенциала было бы выгодно обеим сторонам.

Некоторые аспекты такого развития обсудили на Второй международной научно-практической конференции "Приграничная симметрия". В прошлом году встречу экспертов провели прямо на месте, в этом году дискуссии пришлось вести в формате видеоконференции. Но зато это позволило привлечь к участию большее количество и теоретиков, и практиков, наладить между ними горизонтальные и вертикальные связи. "Мэры городов рассказывают, что делают на земле, а наши доклады - научная основа их работы", - отметил представитель движения "Кодулинн Нарва" ("Родной город Нарва") Александр Ефимов.

После распада СССР получилось так, что промышленные корпуса Кренгольмской мануфактуры оказались эстонской стороне, а фабрики и усадьба барона Александра Штиглица остались на российской части Принаровья. Когда-то процветающий и внешне довольно элегантный, прозванный "солнечная Парусинка", сегодня этот микрорайон нуждается в реставрации. Поэтому по итогам голосования жителей Ивангорода для участия в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020. был выбран проект "Новый наряд Парусинки". И, по словам главы администрации Ивангорода Александра Соснина, в этом году основной массив работ планируется провести именно здесь. А параллельно запланирована реконструкция двух исторических лестниц на улице Пасторова, реставрация и ремонт фасадов многоквартирных домов. "Начались работы по благоустройству общественных территорий в Ивангороде - центральная площадь на Кингисеппском шоссе, смотровая площадка Нарвских водопадов пустырь на улице Федюнинского", - сообщает в своем Instagram Соснин. Хотя на конференции он признался, что Нарва опережает российских соседей по уровню благоустройства.

- Там реализуют серьезные инфраструктурные проекты. Мы стараемся не отставать, но пока не очень получается, - отметил мэр Ивангорода.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов в свою очередь отметил, что на эстонской стороне Наровы сейчас главное внимание уделяется реставрации Нарвского замка, а общая забота - строительство набережных-променадов по обеим берегам реки. Оно входит в третий этап проекта "Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия" программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония. 2014-2020".

В Нарве продолжат строительство существующей набережной в районе Йоаорг, в Ивангороде планируется продление променада до моста Дружбы. Вдоль набережных будут оборудованы смотровые точки, установлено освещение, благоустроена прилегающая территория.

- Реализация третьего этапа запланирована до июня 2022 года, - рассказал он. - Сейчас со стороны Ивангорода уже можно увидеть набережную на нашей стороне. Надеюсь, что мы вместе прогуляемся по обоим променадам.Бюджет проекта "Интегрированное благоустройство прибрежной зоны в Нарве и Ивангороде, 3 этап" составляет 4,4 миллиона евро, из которых 2,5 миллиона предназначены российской стороне. Большую часть финансирования этой программы взял на себя Евросоюз, при этом инвесторы и власти обоих городов рассчитывают, что новые набережные станут не только зоной притяжения для туристов и жителей, но и дадут новый толчок экономике гостеприимства.

- По завершении проекта более 200 тысяч российских и иностранных туристов ежегодно получат возможность посещать исторические променады Ивангорода и Нарвы, у местных жителей появятся новые места для отдыха, - рассказали на старте третьего этапа в правительстве Ленобласти. - Строительство променадов создаст условия для развития новых предприятий, предлагающих услуги для туристов, в том числе - гостиничного бизнеса, ресторанов, рекреационных услуг. Будут созданы более комфортные условия для пересечения границы России и Эстонии.

В перспективе же, по мнению главы Нарвы, научно-практические конференции, посвященные вопросам изучения и сохранения исторического наследия, помогают властям не только оценивать, насколько правильно они действуют, но и разрабатывать планы развития. "У конференции очень большое будущее, - отметил Евграфов. - Обсуждаемые вещи имеют возможность реального воплощения".

В этом году среди наиболее важных вопросов обсуждались программа развития Льноджутовой фабрики (бывшей Льнопрядильной мануфактуры) барона Александра Штиглица в Ивангороде, примеры успешной ревитализации исторических промышленных зон Эстонии, а также история "Дней оперы в Нарве" и планы на будущее. Пока реализацию этих планов приходится откладывать в связи с карантинными мероприятиями по сдерживанию COVID-19.

Прямая речь

Маргарита Штиглиц, вице-президент НК ICOMOS, Россия, научный руководитель НПК "Приграничная симметрия":

Если сравнить состояние промышленных зданий в Ивангороде и в Нарве - Кренгольм и Парусинку, то получится уже не симметрия, а асимметрия. Это положение надо выправлять. И особенность нашей конференции в том, что ее инициировало не научное, а журналистское сообщество - Гильдия журналистов, работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения культурного наследия. Заслуга "Приграничной симметрии" в том, что с ее помощью удалось обратить внимание на Ивангород. Это не просто транзитный пункт на пути в Эстонию - это целый пласт нашей истории и культуры, приграничная территория, требующая не меньшего внимания, чем Выборг, где реализуется государственная программа. Силами местной администрации ситуацию не исправить, как бы они не старались. Необходимо широкое привлечение научного экспертного сообщества к проектам сохранения и развития этого ценнейшего культурного ландшафта транснационального значения.