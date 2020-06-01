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01.06.2020 08:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музыканты мира сыграют концерт-марафон в помощь детям своего коллеги

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Международный день защиты детей, 1 июня, музыканты исполнят концерт-марафон, чтобы помочь сыновьям петербургских музыкантов - солиста оркестра "Таврический" виолончелиста Игоря Ботвина и скрипачки Екатерины Шмелевой. Двум их детям требуется дорогостоящее лечение от редкого генетического заболевания - адренолейкодистрофии.

Оркестр "Таврический" в День защиты детей даст мультконцерт

Пятичасовой музыкальный марафон начнётся в 14.00 и будет транслироваться в соцсетях. Физически музыканты будут находиться на площадке, которую предоставила Светлана Сурганова - в Арт-пространстве "Пушкин Рядом".

Начнет марафон виолончелисты Мариинского театра, продолжат музыканты "Оркестра 1703", оркестра "Таврический", оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Михайловского театра. Виртуально к марафону подключатся музыканты из Германии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Чили. Всего более двух десятков человек примут участие в этом концерте.

- Лечение стоит баснословных денег, мальчикам требуется пересадка костного мозга, - говорят коллеги Игоря и Екатерины, - поэтому семье очень нужна помощь - и денежная, и информационная. Маленьких сумм, как известно, в таких сборах не бывает. Посетив наш онлайн-концерт первого июня, вы можете дать этим детям жизнь, чтобы однажды они пришли в театр или в филармонию и услышали музыку.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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