Стали известны регионы-лидеры по социально-экономическому развитию

Москва, Петербург и Ханты-Манскийский автономный округ возглавили рейтинг социально-экономического развития на основании показателей 2019 года. Сенсации не произошло: в прошлом году эти регионы также находились в тройке лидеров, свидетельствует исследование

Были проанализированы данные об экономических и социальных показателях, каждому из них эксперты присвоили определенное количество баллов и на этом основании сформировали рейтинг.

Традиционно его возглавляет Москва с интегральным рейтингом 88,98, на втором месте - Петербург. Рейтинг Северной столицы - 85,54, показатели ХМАО - 77,76.

Четвертую строчку рейтинга занимает Московская область, пятую - Татарстан, шестую - ЯНАО, седьмую - Свердловская область. В прошлом году регионы показывали такие же результаты.

С девятого на восьмое место поднялся Краснодарский край, Ленобласть, которая в 2018 году занимала десятое место, теперь находится на одну строчку выше. А вот Тюменская область опустилась с восьмого на десятое место.

Самый заметный рост показателей продемонстрировала Мурманская область, регион поднялся с 44 на 36 строчку. Вологодская область укрепила свои позиции, в прошлом году регион был на 30 строчке, теперь занимает 28 место.

Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Алтай, Тыва и Еврейская автономная область. Для сравнения, интегральный рейтинг ЕАО составляет 12,74.

Правда, несмотря на такую большую разницу в показателях регионов, которые возглавляют и замыкают список, интегральный рейтинг вырос практически у всех, то есть, в каждом субъекте какие-то позитивные изменения происходили.

Создатели рейтинга отмечают, что при анализе показателей за 2020 год цифры интегрального рейтинга могут оказаться ниже, это связано с непростой эпидемической ситуацией и общими тенденциями в экономике.