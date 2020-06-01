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01.06.2020 14:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, сколько стоят самые дорогие однушки в стране

Текст: Вера Черенева
Москва, Петербург и Сочи оказались городами, где выставлены на продажу самые дорогие однушки в новостройках. Цены на квартиры здесь достигают десятков миллионов рублей, это следует из исследования, проведенного ЦИАН.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ожидаемо, самая дорогая однокомнатная квартира оказалась в Москве. За 71,4 миллиона рублей в столице выставлена на продажу квартира в апартаментном комплексе в центре города, площадь объекта составляет 75,57 квадратных метра. Этот объект, как и все остальные квартиры из рейтинга, продаются без отделки.

Фото: iStock
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На втором месте Петербург, где за 69,24 миллиона продается 105-метровая квартира на Крестовском острове. Площадь прихожей составляет 30 квадратных метров, кухня - 26 "квадратов". К слову, жилая площадь в этой элитной квартире составляет 26 квадратных метров. Объект расположен на первом этаже пятиэтажного здания и имеет статус апартаментов.

Третье место с большим отрывом занимает Сочи, где за 29,18 миллиона рублей выставлен на продажу номер в элитном гостиничном комплексе, фактически это тоже апартаменты. Площадь лота 91,2 квадратных метра. За 16,47 миллионов рублей можно купить однокомнатный номер в апартаментном комплексе Севастополя площадью 91,8 квадратных метра. На пятом месте Екатеринбург, здесь за 15,29 миллиона рублей продается квартира в клубном доме площадью 70,8 квадратных метра.

Также в рейтинг самых дорогих объектов в стране вошли однушка в Казани за 14,87 миллиона рублей, квартира в элитной нижегородской новостройке, которая продается за 13,25 миллиона рублей и новостройка в подмосковном Новогорске за 11,86 миллиона рублей. К слову, этот объект самый маленький, площадь квартиры составляет 55,8 квадратных метра.

Замыкают десятку новостройка в Югре за 10,04 миллиона рублей, а также однушка в одном из новосибирских ЖК, которая выставлена на продажу за 9,5 миллиона рублей.

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