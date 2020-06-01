Ученые нашли способ уменьшить размер аккумулятора

Исследовательская группа из Санкт-Петербургского политехнического университета смогла получить методом молекулярного наслаивания никелат лития. В перспективе его можно использовать для создания твердотельного тонкопленочного аккумулятора для самых миниатюрных устройств.

Как говорят в СПбПУ, с каждым годом требования к источникам питания становятся все более жесткими. Создаются биосенсоры, датчики, "умные часы". Многие устройства могли бы быть очень миниатюрными, но все упирается в размер аккумулятора, все больше специалистов склоняются к мнению, что традиционные технологии производства литий-ионных батарей достигли предела.

В "Политехе" предлагают пойти другим путем: в рамках исследования катод никелат лития был получен методом молекулярного наслаивания.

Как отмечает доцент Высшей школы физики и технологий материалов Института металлургии машиностроения и транспорта СПбПУ Максим Максимов, в ходе исследования удалось точно задать толщину образца. Металл имеет высокую емкость при повышении быстродействия, в вузе полагают, что из этого инновационного материала можно будет создавать более работоспособные и миниатюрные аккумуляторы. Работа над проектом ведется при поддержке Российского научного фонда.

Кроме того, создание тонкопленочных положительных электродов на основе никелата лития и других инновационных материалов в перспективе позволит разработать твердотелые аккумуляторы, исследователи видят за ними большое будущее, ведь благодаря отсутствию жидкого электролита они могут быть более безопасными.