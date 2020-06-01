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Текст:   Марина Трубилина 
11:01 01.06.2020

В июне цены на аренду жилья могут повыситься

Аренда квартир в мае продолжила дешеветь, хотя и не такими быстрыми темпами, как в апреле, отмечают аналитики портала "Мир квартир".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала. Самое заметное падение цен отмечено в Тольятти (-4,8% на однокомнатные квартиры), Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"В мае подешевление квартир объясняется уже не столько упавшим спросом, как в апреле, сколько увеличением предложения. На арендный рынок, помимо квартир, освобожденных съехавшими жильцами, вышли квартиры с рынка продаж, тоже вставшего. А также квартиры тех, кто решил пересидеть трудные времена на даче, и лоты с рухнувшего рынка краткосрочной аренды, - перечисляет гендиректор портала Павел Луценко. - Чтобы жилье хоть как-то "работало", владельцы готовы рассматривать в качестве оплаты залоговую сумму, ремонт руками квартирантов; предоставляют арендные каникулы; сдают квартиру по цене коммунальных счетов с дальнейшим пересмотром ставки".

При этом в отдельных городах цены подросли. Прежде всего, на юге - в Сочи, Севастополе, Симферополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Это связано с подготовкой к курортному сезону, считают эксперты.

Не исключено, что в июне цены на аренду уже начнут расти - когда ограничения, связанные с пандемией, будут окончательно отменены, уехавшие из крупных городов вернутся и станут искать жилье, считает Луценко.

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