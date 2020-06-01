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01.06.2020 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

Текст: Алексей Михайлов

На 86-м километре автодороги между Псковом и Северной столицей столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области/ ТАСС
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ДТП произошло возле поселка Кузнецово Лужского района Ленобласти. В ДТП попали два лесовоза и шесть легковых автомобилей, отметили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Обошлось без жертв, но травмы получили четыре человека. В больницу отправлен пассажир Volvo. Также пострадали трое человек, находившихся в Mitsubishi Pajero, - 33-летняя женщина и две девочки полутора и 16 лет.

Из-за аварии на шоссе образовался затор длиной около 13 километров в оба направления.

- Претензий к дорожным службам по факту происшествия нет, - подчеркнули в дорожной организации.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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