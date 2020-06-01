В Петербурге четверых мужчин задержали за совращение подростков

В Петербурге задержаны четверо мужчин. Им вменяют развратные действия в отношении подростков, пока в деле восемь потерпевших, самому младшему из них 15 лет, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отмечают, что в квартире одного из подозреваемых во время следственных действий были обнаружены двое подростков.

В квартирах мужчин обнаружены альбомы, фотографии и видеозаписи порнографического содержания. Следователи внимательно изучают блокноты и содержание телефонов подозреваемых.

По версии следствия, группа растлителей действовала с 2013 года.

Более того, в ведомстве проверяют информацию о целой серии таких преступлений.