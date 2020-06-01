В Петербурге появится "Карта города глазами великих людей"

Если театр начинается с вешалки, то музей, уверены авторы проекта St.Retrospec, начинается с того момента, как турист или житель города на Неве вышел из своей парадной.

"Мы хотели создать такую карту Петербурга, на которой была бы представлена визуализация всего города, - говорит Антонина Пучковская, директор международного центра цифровых гуманитарных исследований Университета ИТМО. - Ведь сам Петербург представляет собой огромный музейный объект, населенный историческими личностями, которые здесь когда-то жили (или продолжают жить и творить). И узнать эти локации, бродя по городу, чрезвычайно интересно".

Новый проект создан в тесном сотрудничестве с музеями, библиотеками и другими культурными институциями Петербурга. Внешний облик его - по сути карта, которую можно легко упаковать в мобильное приложение и скачать на смартфон.

Удобный интерфейс поможет выстроить маршрут, если вы зададите в поисковике задачу, например, пройти по местам, связанным с именем Чайковского.

Карта сама нарисует, как найти дома, где жил и бывал композитор, где учился, где давал свои первые концерты и так далее. При этом карта подскажет оптимальный путь и самые важные локации, если вы укажете, сколько времени сможете этой экскурсии уделить.

Музеи активно поддержали новый проект.

"Санкт-Петербург - пространство, возникшее по воле воображения одного человека, Петра Первого, - говорит научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, куратор проекта Pushkin Digital Гавриил Беляк. - И воображение продолжает конкурировать с физическим обликом города".

Появятся маршруты гоголевских героев - Акакия Акакиевича, майора Ковалева, пушкинского Германа, персонажей ахматовской "Поэмы без героя"

В самом деле: многим приезжим Петербург знаком как текст, как город Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ахматовой, Бродского, Довлатова. И, бродя по его музеям и проспектам, люди ищут знакомые тени. Русская литература изобилует траекториями петербургских перемещений. Так, в проекте появятся маршруты гоголевских героев - Акакия Акакиевича, майора Ковалева, пушкинского Германа, персонажей ахматовской "Поэмы без героя".

Но не только литературная карта Петербурга займет свое место в новом проекте.

"Для музея такого размера, как наш (не Эрмитаж), проект предоставил уникальные онлайн-возможности, - радуется научный сотрудник научно-методического отдела Государственного музея истории религии Павел Тугаринов. - Мы там, например, рассказываем о многоконфессиональном Петербурге на рубеже XIX-XX веков.

Мало кто знает, например, что в строительстве города активно участвовали калмыки, отсюда - знаменитый дацан и мощное буддистское влияние. Храмы как точка сбора локального сообщества играли большую роль и в ХХ веке. Например, Даниил Хармс, учившийся в Петришуле, во взрослом возрасте заинтересовался буддизмом: он учил тибетский и монгольский языки, посещал дацан..."

К проекту уже подключились библиотеки города: например, свою "Краснокарту" с 42 наиболее интересными краеведческими объектами окраинного Красногвардейского района представила библиотека "Ржевская". А библиотека имени Маяковского, которая регулярно проводит для коллег "День дома", рассказывая о жизни петербургских особняков, готова поделиться своими историями.

По словам авторов, проект пока существует в альфа-версии, но пользователи-специалисты смогут вносить туда новые данные и адреса.