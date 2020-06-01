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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вернули под надзор

Генпрокурор Игорь Краснов: Прокуроры должны незамедлительно реагировать на факты нарушений прав несовершеннолетних
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
По поручению Генпрокурора в центральном аппарате надзорного ведомства ведется непрерывный мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. В рамках этой работы организовано проведение ряда проверок, результаты которых находятся под особым контролем Генпрокурора.
Игорь Краснов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Игорь Краснов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Игорь Краснов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Прокуроры должны незамедлительно реагировать на факты нарушений прав несовершеннолетних. Это задача стратегическая. И от того, насколько эффективно она сегодня выполняется, зависит, какое общество построят наши дети, какие цели себе поставят, какими идеалами будут жить", - заявил обозревателю "РГ" Генеральный прокурор Игорь Краснов.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Генпрокурор РФ лично проверит резонансные факты нарушений прав детей

То, что Генпрокуратура уже давно стала основным правозащитным ведомством страны, ни для кого не секрет. В случае нарушения своих прав любой гражданин - от пенсионера до бизнесмена - идет жаловаться прежде всего именно прокурору. Понятно, что дети прокурору жаловаться не пойдут, тем более на родителей, которые, например, не следят за ними или бьют.

При этом не секрет, что зачастую родители и опекуны, которые должны заниматься воспитанием детей, не уделяют им должного внимания, а органы системы профилактики не всегда выявляют семьи, которые находятся в социально-опасном положении.

Поэтому, как сообщили "РГ", в надзорном ведомстве, вопросы профилактики детского неблагополучия, предупреждения и пресечения правонарушений против несовершеннолетних остаются чрезвычайно актуальными для прокуроров.

Так, например, прокурору Москвы поручено обеспечить соблюдение прав троих детей, которых обнаружили в квартире с умершими родителями, и помочь с их дальнейшим устройством.

Прокурору Астраханской области поручено разобраться в избиении четырехмесячной девочки нетрезвой матерью, которая била ребенка и кусала за лицо

Прокуроры Ленинградской и Оренбургской областей должны разобраться в обстоятельствах и причинах гибели 4-летней девочки и 3-летнего мальчика, которые, по предварительным данным, остались без присмотра, упали в воду и утонули, пока взрослые ловили рыбу.

Прокурору Красноярского края необходимо установить причины и условия гибели двух детей на озере в Березовском районе. Итогом этой работы должно стать привлечение к ответственности всех виновных лиц.

В Чукотском автономном округе прокуратуре поручено взять на контроль расследование похищения 54-летним жителем Анадыря двухлетней девочки, оставленной родителями без присмотра на улице в коляске.

Кроме того, в Ярославской области прокуратура следит за расследованием гибели трех малолетних детей во время пожара в Угличском районе а в Псковской области прокуратура взяла на контроль розыск 3-летнего ребенка, пропавшего из СНТ "Кебь".

Прокурору Астраханской области поручено разобраться в обстоятельствах избиения четырехмесячной девочки нетрезвой матерью, которая била ребенка по голове, телу и кусала за лицо. Прокуратура области взяла под контроль проведение расследования и организовала проверку деятельности органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Глава погранслужбы ФСБ рассказал об охране границы в условиях пандемии

Актуальна и тема соблюдения прав несовершеннолетних в условиях распространения пандемии. Так, прокуроры Орловской, Саратовской и Ростовской областей сейчас проводят проверки в связи со вспышками коронавирусной инфекции у работников и воспитанников специализированных детских учреждений. По всем этим фактам будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства.

Оперативно надзорное ведомство реагирует и на публикации журналистов. Так, после появившейся в СМИ информации прокуратура Якутии организовала проверку о проведении Агротехнологическим университетом субботника с массовым скоплением студентов и преподавателей без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Прокурору Хабаровского края поручено проверить публикации ряда СМИ о необеспечении лекарствами 5-летнего ребенка, которого укусил клещ. Прокуратура даст оценку работе уполномоченного органа власти по вопросам бесплатного обеспечения детей необходимыми лекарствами.

На Чукотке прокуратуре поручено взять на контроль расследование похищения 54-летним жителем Анадыря двухлетней девочки, оставленной родителями без присмотра на улице в коляске

Прокурору Архангельской области поручение организовать проверку публикации о женщине с двумя несовершеннолетними детьми, которые устроили прыжки по льдинам в разгар ледохода в Северодвинске.

Прокурор даст оценку исполнения матерью родительских обязанностей. В Ленинградской области идет проверка органов, которые отвечают за отлов и содержание бродячих животных в Сосновом Бору, где стая бездомных собак покусала 12-летнюю девочку. В то же время в Генпрокуратуре напомнили о недопустимости формального подхода прокуроров к надзору за соблюдением прав несовершеннолетних.

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