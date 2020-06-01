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Краснодарский край

В понедельник корреспонденты "Российской газеты" в аэропорту Анапы встречали первых отдыхающих в этом сезоне. Они прилетели на курорт из разных российских регионов.

Фото: Александр Корольков
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1 июня, в день старта летнего сезона, сюда и на железнодорожный вокзал прибыли 260 человек. Они уже приступили к лечению в десяти здравницах.

Мы убедились, что на вокзалах организован жесткий контроль. У гостей измеряют температуру и тщательно проверяют документы. Тех, кто приехал без тестов, подтверждающих отсутствие вируса и справки об эпидобстановке по месту постоянного проживания, отправляют в отдельный отсек. А затем - в обсерваторы, где им придется провести 14 дней. На наших глазах прилетевшие из Сургута мама с сыном понуро брели за водителем "скорой", облаченным в защитную форму "космонавта". По словам женщины, она хотела отдохнуть "дикарем", поэтому о справках не думала. Такой беспечности можно лишь изумляться.

При въезде на курорт у отдыхающих требуют результаты теста на COVID-19 и справку о ситуации по месту жительства

Курортный сезон на Кубани пока стартовал для здравниц с медицинской лицензией. В утвержденный губернатором реестр вошли свыше 200 здравниц. Они должны выполнять все требования Роспотребнадзора - от санобработки, соблюдения дистанции, еженедельной сдачи анализов всему персоналу до требований к курортнику. У отдыхающего должна быть путевка не менее чем на две недели и две справки.

Еще одно условие - пляжи, в том числе принадлежащие здравницам, пока будут закрыты, а вход на них запрещен. До 6 июня на Кубани продолжается режим карантина.

Сочи

1 июня летний курортный сезон стартовал и в Сочи. Пока из-за карантина открылись 34 здравницы из 80. Корреспонденты "РГ" встретились с первыми отдыхающими в санатории "Светлана". Приехали отдыхающие из Москвы, Челябинска, Армавира, Ростовской области и других регионов.

В первый день - не более двадцати человек. Среди них - 73-летняя Лидия Ивановна Кузьменко из города Белая Калитва Ростовской области. "Санаторно-курортную карту и справки об отрицательном тесте на коронавирус и благоприятном эпидокружении в субботу получила в своей поликлинике, - рассказала она. - Тест был готов через час. Все бесплатно. Никаких проблем".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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По словам заместителя директора санатория Жирайра Петросяна, вчера вышли на работу 130 сотрудников. "Последний гость от нас уехал 13 апреля, а сегодня к нам должны были приехать 150 человек, - объясняет Жирайр Гургенович. - У нас перенесено или отменено примерно 50 процентов бронирования. Но тот, кто перенес, даже выиграл. Отмененная весной путевка действительна и летом, когда цены дороже". Что касается требований Роспотребнадзора для открытия, как отметил замдиректора, радуют смягчения: разрешение не закрывать полностью санаторий в случае обнаружения вируса.

Но есть и нерешенные вопросы. Например, в номерах разрешено находиться по одному человеку, а некоторые приезжают парами, но без штампа о браке в паспорте. Или во вновь выданном паспорте печати не сохранились. "Как быть?" - спрашивают в санатории.

Еще проблема: справка о тесте на вирус должна быть не старее двух суток. Отчет идет с момента сдачи анализа. Но часто результат приходит спустя пять дней. Как быть?

На все эти вопросы необходимо срочно найти ответы. Отдыхающие прибывают. В сочинский санаторий "Знание" вчера заселились 120 человек. А сегодня - новый заезд.

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