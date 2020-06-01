Мэр Краснодара назвал вопиющей "карантинную вечеринку" в баре

Глава Краснодара Евгений Первышов прокомментировал проведение "карантинной вечеринки" в одном из баров кубанской столицы. Инцидент случился на минувших выходных. А в понедельник, первого июня, во время заседания Оперативного штаба Краснодара мэр обратил внимание на ситуацию.

"На выходных произошел неприятный случай - в баре "Архитектор" допустили вечеринку, сами себя еще и пропиарили, выложили информацию в соцсети, - приводит слова Евгения Первышова пресс-служба мэрии города. - Я прошу разобраться в этой ситуации. Это вопиющий случай. Все без исключения владельцы кафе и ресторанов, баров сознательно относятся к ограничениям и сегодня работают исключительно в рамках выносной торговли, и за это им огромные слова благодарности. Но вот такие вечеринки оставляют неприятный отпечаток, поэтому необходимо принять достаточно жесткие меры в этой части".

Скандальное видео, на котором запечатлена вечеринка в баре "Архитектор" появилось в соцсетях и немедленно вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Ситуацию в краснодарском баре также прокомментировали в полиции региона.

"На основании выявленной в интернете информации и видеозаписи, предположительно с мероприятия в одном из городских кафе, сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В случае подтверждения данной информации действиям руководства и сотрудников организации будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.