В Адыгее обсудили вопросы развития дорожной отрасли республики

Под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось видеоселекторное совещание с руководителями заинтересованных ведомств по вопросам дальнейшего развития дорожной отрасли в республике.

О ходе реализации дорожных проектов в рамках нацпроектов и госпрограмм отчитались министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, начальник Управления автомобильных дорог "Адыгеяавтодор" Алексей Корешкин и мэр Майкопа Андрей Гетманов.

По информации руководства "Адыгеяавтодора", бюджет Дорожного фонда РА с учетом федерального и регионального финансирования в 2020 году составил свыше 3,7 миллиарда рублей. На данные средства планируется реализация 12 мероприятий. В первую очередь они направлены на содержание, ремонт, капремонт, строительство и реконструкцию автодорог республиканского значения, обустройство тротуаров, реконструкцию мостового перехода на подъезде к п. Тульскому, развитие сети автодорог в сельской местности, управление дорожным хозяйством, установку камер фото-видеофиксации нарушений ПДД и размещение автоматического пункта весогабаритного контроля.

Отдельно Майкопу, Адыгейску, Энемскому и Яблоновскому городским поселениям предоставляются субсидии на ремонт дорог местного значения. Кроме того, в бюджете Дорожного фонда предусмотрено более 475 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Глава республики особо указал на важность опережающих темпов развития дорожной отрасли.

"Здесь намечены масштабные проекты, которые должны стать драйверами других экономических процессов. Для достижения этой цели нужно заранее готовить проекты и объявлять конкурсные процедуры, чтобы уже в этом году приступить к освоению лимитов следующего года. Вместе с тем регион должен максимально эффективно выполнить все обязательства по уже заключенным госконтрактам", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Говоря о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", руководитель минстроя РА Валерий Картамышев отметил, что в текущем году в республике отремонтировано 35,8 километра дорог республиканского значения и 11,4 километра дорог местного значения, установлено четыре светофора в Майкопе. На сегодняшний день контрактация по нацпроекту составляет 96 процентов. За счет экономии средств в план ремонтных работ добавлено еще два объекта. Руководство "Адыгеяавтодора" заверило, что все дорожные работы по нацпроекту будут завершены до первого августа 2020 года.

Затем участники совещания обсудили ход второй очереди строительства автодороги "Обход города Майкопа". По информации начальника "Адыгеяавтодор" Алексея Корешкина, ее протяженность с учетом трех мостовых сооружений составляет более 10,4 километра. На реализацию проекта предусмотрено 3,1 миллиарда рублей. Отмечено, что с 2018 года на предоставленные межбюджетные трансферты из федерального бюджета разработана рабочая документация, обследована территория, проведены охранно-спасательные археологические работы, построена транспортная развязка по типу клевер, проложен путепровод через федеральную дорогу, выполнено устройство нового электроосвещения, барьерного ограждения и дорожных знаков. На сегодняшний день продолжаются работы по отсыпке земляного полотна протяженностью 300 метров, начато строительство двух мостовых сооружений.

После этого на совещании был обсужден вопрос строительства автодороги Гузерипль - плато Лагонаки протяженностью 17,08 километра. По данным руководства "Адыгеяавтодора", с 2018 года построен первый пусковой комплекс протяженностью 9,8 километра. В мае 2020 года заключен госконтракт, в рамках которого планируется построить еще 3,35 километра автодороги без асфальтового покрытия. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы (восстановление оси трассы, разбивка полосы отвода и вырубка лесного массива). Из-за специфики горной местности работы ведутся поэтапно, без опережения графика.

Мурат Кумпилов акцентировал вынимание участников совещания на необходимости усиления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, соблюдением сроков и качеством проводимых работ в дорожной сфере.

"Это стратегически важно для нашего региона. Сегодня мы должны на долгие годы вперед заложить основные параметры будущего развития республики, и это невозможно без современной дорожной инфраструктуры. Мы обязаны быть нацеленными на конечный результат и четко понимать перспективность принятых решений", - отметил глава республики.