В Азовском море нашли бурые водоросли для терапии после COVID-19

В Азовском море начали активно распространяться бурые водоросли цистозира Cystoseira, которые могут быть одним из компонентов препарата для восстановительной терапии после COVID-19. По данным экспедиционных исследований ЮНЦ РАН растения отмечены у берегов Темрюкского, Таманского и Керченского полуостровов.

- Еще 80-е годы ХХ века в России велись работы по изготовлению препаратов из водорослей для восстановительной терапии после ряда болезней. Однако только около двух лет назад на основе икры морского ежа и водорослей, были разработаны препараты для восстановления онкобольных после химиотерапии, - сообщил "РГ" кандидат биологических наук Олег Степаньян.

Учеными Мурманского морского биологического института КНЦ РАН (лаборатория профессора Воскобойникова) был разработан и апробирован в Санкт-Петербурге препарат из икры морских ежей, обладающей иммуностимулирующим свойством, и водоросли ламинарии.

Недавние исследования ученых Южного научного центра РАН и Института биологии южных морей РАН показали, что распространенные в Черном и Азовском морях бурые водоросли Cystoseira могут стать заменой ламинарии из Баренцева моря.

- В фукусовых водорослях, к которым относится цистозира, содержится несколько иной набор полисахаридов, в частности присутствуют фукоиданы, и они могут оказаться весьма эффективными в сочетании с той же икрой морского ежа. Cystoseira, как губка, впитывает в себя тяжелые металлы и другие вредные элементы. Комплексные научные исследования позволят дальше разрабатывать новые лечебные препараты и эффективно бороться с последствиями различных заболеваний, - отметил Олег Степаньян.