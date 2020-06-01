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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму постояльцев отелей будут тестировать на коронавирус

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Правительство России одобрило предложение Совмина Крыма об обязательном однократном тестировании на коронавирус тех, кто заезжает в объект размещения. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
На въездах в Севастополь начали тестировать на коронавирус

Он напомнил, что что на прошлой неделе Совмин республики попросил федеральное правительство исключить несколько требований, что содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

- На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений о смягчении требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения, - уточнил глава региона. - Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения.

Минкурортов РК и Минэкономразвития Крыма начали детально отрабатывать с собственниками объектов санаторно-курортного комплекса формат перевозок отдыхающих к объектам размещения. По оценкам руководителя республики, эта работа займет несколько дней. Еще одним важным моментом Аксенов назвал необходимость до запуска объекта размещения подписывать протокол, регламентирующий действия при наступлении ситуации с выявлением зараженного COVID-19.

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- В документе будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения, - подчеркнул глава республики и заверил, что разработанный в ближайшее время порядок вместе с разъяснениями опубликуют на сайте минкурортов республики.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время власти Крыма ожидают решения федеральных властей о возможности возобновления межсубъектового туризма из тех регионов РФ, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация.

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