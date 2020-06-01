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01.06.2020 08:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего ребенка в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Следователи установили, что днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала. Позже об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка ребенка

Вместе с волонтерами организации "Лиза Алерт" правоохранители развернули на месте происшествия поисковые мероприятия. По данным МЧС Крыма, к спасательным работам привлечено 55 человек и 14 единиц техники.

- Работает следственная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Вместе с тем, по данным поисковиков "Лизы Алерт", девочку зовут Карина. Приметы ребенка: рост - 120 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые средней длины, глаза карие. Была одета в голубую куртку с капюшоном, синий спортивный костюм и белые кроссовки. Среди отличительных черт - шрам на правой щеке.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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