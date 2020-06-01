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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области нарушитель самоизоляции напал на полицейского

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Каменск-Шахтинск, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции, сообщает Следственный комитет региона. Дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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В СК региона рассказали, что полицейские, совершавшие патрулирование, увидели мужчину, находящегося в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

На замечание правоохранителей он не отреагировал. Более того, попытался убежать. При задержании нарушитель режима самоизоляции успел нанести удар в лицо сотруднику полиции.

Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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