В Волгоградской области число умерших с коронавирусом достигло 20

Количество жертв новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области достигло 20 человек, сообщил на брифинге замруководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

- Волжанин в возрасте 51 года имел пневмонию и сопутствующие заболевания, связанные с употреблением алкоголя. А 74-летняя женщина из Фролова лечилась в Михайловке. Прижизненные показатели у нее были отрицательные, но патологоанатомическая экспертиза выявила коронавирус, - сказал Алимов.

У всех скончавшихся были сопутствующие болезни, среди которых наиболее часто встречается диабет.

За сутки в области диагноз подтвердили у 189 человек. Общее количество заразившихся составляет 3215 граждан. Среди них более 200 медиков.

Крупный очаг зафиксирован в Урюпинске. Как уже сообщалось, там была вспышка в неврологическом интернате. 187 получателей соцуслуг и сотрудников учреждения госпитализированы, 63 из них вывезли в Волгоград.

После выздоровления выписали 1031 волгоградца, за последние сутки - восемь человек.