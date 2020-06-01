Видео: Донские поисковики раскрыли тайну найденного сейфа 1941 года

Открытие металлического короба весом около 40 килограммов проходило с соблюдением всех элементов предосторожности. Ведь в сейфе могли находиться взрывоопасные предметы, ценные документы и деньги. Контакт с воздухом мог привести к разрушению и исчезновению артефактов.

Экспертам потребовали усилия, чтобы вскрыть запертый замок. Из открытой дверцы пахнуло гарью и сажей: содержимое было сожжено еще осенью 1941 года.

- Вскрывали очень медленно. И правильно сделали: сейф был заминирован изнутри. Прежде чем запереть его, чекисты поставили растяжку - взведенную гранату Ф-1 привязали к дверце. При открытии предохранитель выдергивается и происходит взрыв, - рассказал "РГ" руководитель поискового отряда "Миус-Фронт" Андрей Кудряков.

Среди груды сожженных бумаг оказались оплавленные нагрудной знак работника госбезопасности, петлицы и нашивки НКВД, а также револьвер. Особый интерес привлекли документы - бланки допросов на русском и украинском языках, некоторые оказались заполнены. Их еще предстоит изучить историкам.

- Есть все основания утверждать, что полевой сейф принадлежал Особому отделу 1135-го Сальского стрелкового полка. В октябре 1941 году полк, вооруженный в основном стрелковым оружием, оказался в окружении немецких танковых дивизий. Бойцы и командиры пробивались в рукопашную. Возможно, при выходе офицеры НКВД сняли с себя знаки различия, ведь при попадании в плен их сразу расстреливали или отправляли в гестапо, - рассказывает Андрей Кудряков.

Любопытно, что ранее в нескольких километрах от блиндажа с сейфом были найдены останки безымянного бойца НКВД. Взрывом мины ему перебило ноги. Не желая сдаваться в плен, он застрелился. Возможно, в Матвеево-Курганском районе погиб особист, имевший отношение к сейфу из Турковой балке.

Военные эксперты и поисковики надеются установить владельцев сейфа, изучая найденное оружие и архивные документы.

Справка "РГ"

339-я стрелковая Таманско-Бранденбургская дивизия была сформирована всего за 24 дня, а затем без подготовки брошена в бой против 1-ой танковой группы Клейста. Не имевшие тяжелого вооружения и артиллерии 1137-й Ростовский и 1135-й Сальский полки попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Однако другие части дивизии смогли отойти с боями и в последствии участвовали в освобождении Ростова-на-Дону, битве за Кавказ, Севастополь, Варшаву и взятии Берлина. Девять солдат и офицеров 339-й дивизии стали Героями Советского Союза, а четверо - полными кавалерами ордена Славы.