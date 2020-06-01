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01.06.2020 14:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперты выяснили, чем занимались дети в интернете на самоизоляции

Текст: Елена Мационг

На 150 процентов вырос объем ресурсов, которые дети посещали в Сети с января по март этого года. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав, чем были заняты несовершеннолетние во время карантина.

Так, каждый десятый сайт, на который заходили подростки, - игровой. А в Югре, например, и вовсе каждый пятый портал, интересный юным пользователям, ориентирован на различные развлечения.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Конечно, дети, и без того активные участники цифрового мира, стали проводить в Сети больше времени, чем обычно, - комментирует Анна Ларкина, эксперт "Лаборатории Касперского" по контентному анализу. - Скоро снова станут доступны живое общение, уличные игры, встречи с друзьями, офлайн-занятия, и думаю, все встанет на свои места.

Около трети ресурсов, на которые заходила молодежь, это различные площадки для онлайн-общения - соцсети и чаты. Причем самая высокая доля посещения была зафиксирована в апреле, когда в стране начался период самоизоляции и школьники лишились живого общения. Самая большая доля порталов, где подростки проводили и проводят время, по данным аналитиков, относится к сегменту "Программное обеспечение, аудио, видео" - 44 процента. Доля интернет-магазинов и маркетплейсов, куда на шопинг выходят подростки, в мае этого года составила 10 процентов.

Кроме того, повысился интерес подростков к онлайн-медиа. Так, если в 2019 году доля новостных сайтов ежемесячно составляла в среднем два процента, то весной 2020-го - в полтора раза больше: 3,5 процента. Большая часть этих новостных порталов - спортивной направленности.

Интересно, что в мире, как и в России, игровые ресурсы занимают значительное место в общем ландшафте посещаемых детьми сайтов. Так, в топ-3 вошли Великобритания (24 процентов), США (22), Австралия (21).

Общество Соцсфера Социология Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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