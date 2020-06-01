Югра вошла в тройку регионов-лидеров по экономическому развитию

Югра, по данным аналитиков, заняла третью строчку, впереди только Москва и Санкт-Петербург. Регион сохраняет свои позиции в топе лидеров социально-экономического положения субъектов России благодаря позитивной динамике роста большинства данных, демонстрирующих развитие региона.

- По всем ключевым макроэкономическим показателям Югра имеет положительную динамику, - отмечает заместитель губернатора Югры Николай Милькис, - а именно: объему промышленного производства, инвестициям в основной капитал, реальной заработной плате, вводу в действие жилых домов, обороту розничной торговли и объему платных услуг населению.

Отметим: в регионе, по данным за прошлый год, снизилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Югра занимает первое место среди субъектов России по добыче нефти, производству электроэнергии, второе - по добыче газа, промышленному производству, третье - по объему инвестиций в основной капитал. Так, проводимая в округе инвестиционная политика позволила привлечь в экономику региона 953,5 миллиарда рублей инвестиций. Югра на третьей позиции рейтинга по объему инвестиций на душу населения с номиналом в 571,2 тыс. рублей (РФ - 131,6 тыс. рублей). Округ входит в первую десятку по качеству жизни.

В 2019 году валовой региональный продукт Югры впервые преодолел планку в четыре триллиона рублей. Значительный рост обеспечили предприятия добывающей отрасли.

Югра по-прежнему остается основным нефтегазодобывающим регионом страны: 42,1 % от общероссийской добычи нефти - югорская.

Бюджетная система округа характеризуется показателями устойчивости и стабильности. Югра традиционно обеспечивает порядка пятнадцати процентов поступлений по налогам, сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет России.

Показатели уровня жизни населения в номинальном выражении остаются одними из самых высоких в стране. По итогам 2019 года регион - в тройке лидеров среди субъектов Уральского федерального округа и в десятке среди субъектов РФ по уровню доходов населения и оплаты труда.

Округ входит в число регионов с наименьшим уровнем зарегистрированной безработицы (занимает 4 место), на 1 января 2020 года показатель составил 0,44 % от экономически активного населения (РФ - 0,90 %).

На протяжении последних лет автономия сохраняет позиции в тройке регионов-лидеров России по доле безработных граждан, открывших собственное дело. Из них половина сегодня продолжает осуществлять свою деятельность.

Югра по-прежнему на первых позициях и по демографическим показателям. Так, по коэффициенту рождаемости - на десятом месте в стране. По коэффициенту естественного прироста населения у округа пятое место. Рождаемость в Югре в 2,1 раза выше смертности.

В тему

Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности.

Анализируемые в ходе составления рейтинга данные специалисты условно разделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, и цифры, характеризующие развитие бюджетной и социальной сфер.